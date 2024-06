Singapur (ots/PRNewswire) - Die spektakuläre dreitägige Veranstaltung zog mehr

als 7.000 Teilnehmer aus über 40 Ländern des asiatisch-pazifischen Raums und der

ganzen Welt an, zusätzlich zur Teilnahme von 238 Ausstellern



Die erste NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific (https://nam11.safelinks.prot

ection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnrfbigshowapac.nrf.com%2F&data=05%7C02%7Cc

nhubs%40N0151C.onmicrosoft.com%7C2f84ad02adb34dc936d008dc8c580b01%7C887bf9ee3c82

4b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638539556980846782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj

oiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=

RsGIYGiIMG5BovHV%2FnzPuCbKuhWSF8V5WPZWuWdyuUQ%3D&reserved=0) , die von der

National Retail Federation (NRF) in den USA und dem globalen Veranstalter

Comexposium organisiert wurde, ging erfolgreich zu Ende - mit einer

herausragenden Besucherzahl und einem durchschlagenden Einfluss auf die Zukunft

des Einzelhandels. Die dreitägige Veranstaltung, die vom 11. bis 13. Juni im

Sands Expo and Convention Centre in Singapur stattfand, zog über 7.000

Anmeldungen und die Teilnahme von 238 Ausstellern aus dem gesamten

asiatisch-pazifischen Raum und der ganzen Welt an.







sprachen auf der NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific mehr als 100 Redner in

60 Sessions - darunter Keynotes, Podiumsdiskussionen, Sonderprogramme und

Führungen - über die neuesten Trends, Technologien und Strategien, die die

Einzelhandelslandschaft im asiatisch-pazifischen Raum verändern.



Branchenführer aus renommierten Unternehmen wie AEON Group, Amazon, Coca-Cola,

Central Retail Corporation (Thailand), Domino's, Fast Retailing (UNIQLO),

Hermès,

ihre Erkenntnisse zu Themen wie Omnichannel-Einzelhandel und nachhaltige

Praktiken bis hin zur Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und der

Entwicklung der Kundenerfahrung.



"Die NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific hat unsere Erwartungen als

Aussteller in den Bereichen Anwesenheit, Vordenkerrolle und Einfluss erfüllt. Es

ist klar, dass diese Veranstaltung eine entscheidende Plattform ist, um die

Zukunft des Einzelhandels voranzutreiben, sinnvolle Verbindungen zu fördern und

transformative Ideen zu entwickeln", sagte Mette Krogh, Marketing-Leiterin,

RELEX Solutions. "Wir freuen uns darauf, die wertvollen Einblicke und

Verbindungen, die wir auf der Veranstaltung gewonnen haben, zu nutzen, um unsere

Initiativen für den asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben."



Einer der Höhepunkte der NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific war das NRF Seite 2 ► Seite 1 von 2



Unter dem Motto "Fast Track Your Success" (Ihr Erfolg auf der Überholspur)sprachen auf der NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific mehr als 100 Redner in60 Sessions - darunter Keynotes, Podiumsdiskussionen, Sonderprogramme undFührungen - über die neuesten Trends, Technologien und Strategien, die dieEinzelhandelslandschaft im asiatisch-pazifischen Raum verändern.Branchenführer aus renommierten Unternehmen wie AEON Group, Amazon, Coca-Cola,Central Retail Corporation (Thailand), Domino's, Fast Retailing (UNIQLO),Hermès, Mastercard , Moët Hennessy, Puma, Lotte Corporation und Wumart teiltenihre Erkenntnisse zu Themen wie Omnichannel-Einzelhandel und nachhaltigePraktiken bis hin zur Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und derEntwicklung der Kundenerfahrung."Die NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific hat unsere Erwartungen alsAussteller in den Bereichen Anwesenheit, Vordenkerrolle und Einfluss erfüllt. Esist klar, dass diese Veranstaltung eine entscheidende Plattform ist, um dieZukunft des Einzelhandels voranzutreiben, sinnvolle Verbindungen zu fördern undtransformative Ideen zu entwickeln", sagte Mette Krogh, Marketing-Leiterin,RELEX Solutions. "Wir freuen uns darauf, die wertvollen Einblicke undVerbindungen, die wir auf der Veranstaltung gewonnen haben, zu nutzen, um unsereInitiativen für den asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben."Einer der Höhepunkte der NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific war das NRF