Vancouver, Kanada - 24. Juni 2024 - Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-me ... - freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 6. Februar 2024 und 13. Mai 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Option (die "Option") erworben hat, um eine 80%ige Beteiligung am 8.460 Hektar (84.6 Quadratkilometern (km)) des South Contact Zone-Projekts, das auf eine Kupfer- (Cu), Nickel- (Ni) und Platingruppenelement- (PGE) Mineralisierung abzielt, gemäß einem endgültigen Abkommen mit Encampment Minerals Inc.

David Suda, President und Chief Executive Officer von Green Bridge, kommentierte: "Dank der starken Unterstützung durch bestehende und neue Aktionäre konnte Green Bridge die Explorationsarbeiten finanzieren, die in Kürze in Minnesota beginnen werden. Mit dem Abschluss einer Privatplatzierung am 19. Juni 2024 ist die letzte Bedingung für den Abschluss des Optionsabkommens erfüllt. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EMI und sind ihren Teams dankbar, dass sie Green Bridge die Möglichkeit geben, ein erstklassiges Paket von Grundstücken im äußerst produktiven Duluth Mineral Complex zu erkunden. Der Duluth Complex im Norden von Minnesota ist eines der größten unerschlossenen Mineralvorkommen der Welt, das reich an Kupfer, Nickel und anderen Metallen ist.[1] Wir freuen uns sehr darauf, unsere Explorationspläne bekannt zu geben, die die Qualität der Ziele und die strategische Mission für die nächsten 12 Monate hervorheben."

Die wesentlichen Bedingungen der Option sowie eine Beschreibung des Projekts South Contact Zone sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Februar 2024 enthalten.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralien und die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen an Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.