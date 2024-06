Köln (ots) - Familienunternehmen A. Reiter errichtet mithilfe von develoPPP

Photovoltaikanlage



Den Alltag zu meistern, bleibt eine tägliche Herausforderung für die Menschen in

der Ukraine. Wirtschaftliche Perspektiven können dabei helfen, Lebensbedingungen

erträglicher zu machen. Über ihre Tochter DEG Impulse ko-finanziert die DEG -

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH jetzt ein Vorhaben des

deutschen Mittelständlers A. Reiter GmbH, der an seinem ukrainischen Standort

eine Photovoltaikanlage installiert. Die Anlage soll im Jahr 600.000 kWh grünen

Strom erzeugen und so den Produktionsbetrieb am Standort sicherstellen. Zudem

soll ein Drittel der erzeugten Solarenergie in das ukrainische Stromnetz

eingespeist werden. A. Reiter investiert dazu selbst rund 494.000 EUR, die DEG

steuert aus Mitteln des develoPPP-Programms des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ebenso viel bei.



Die A. Reiter GmbH mit Hauptsitz im Landkreis Augsburg ist ein mittelständisches

Familienunternehmen, das Holzbrennstoffe handelt und produziert. Seit 2018 ist

A. Reiter mit dem Tochterunternehmen STAF Dovhe LCC im westukrainischen Dorf

Dovhe tätig und dort mit 50 lokalen Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber. Es

produziert und exportiert Kaminholz sowie Holzbriketts aus nachhaltig

bewirtschafteten Wäldern in der Westukraine.









Die geplante Photovoltaikanlage dient dazu, dass Stromausfälle nicht mehr durch

Dieselgeneratoren kompensiert werden müssen oder die Produktion ganz eingestellt

werden muss. Im Zuge des Vorhabens entstehen zehn neue Arbeitsplätze. Bau,

Betrieb und Wartung der neuen PV-Anlage übernehmen ukrainische Fachfirmen.



Wirtschaftliche Perspektiven für Binnenvertriebene



"Private Unternehmen in der Ukraine halten ihre Betriebe soweit wie möglich am

Laufen und zeigen große Anpassungsfähigkeit unter anhaltend widrigen Umständen.

Mit unserer Ko-Finanzierung für A. Reiter unterstützen wir ein deutsches

Familienunternehmen dabei, seine lokale Energieversorgung zu sichern und so auch

neue Arbeitsplätze für Binnenvertriebene in der Westukraine zu schaffen",

kommentiert Marco Christ, Geschäftsführer der DEG Impulse.



Thea Reiter-Kootz, Geschäftsführerin der A. Reiter GmbH, ergänzt: "Wir und

unsere ukrainischen Kollegen freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der DEG und

die Verwirklichung unseres Vorhabens für mehr Energiesicherheit und eine

erstarkte Region. Zudem stellt die Nutzung von Solarstrom für die Produktion von

nachhaltigen Holzbrennstoffen einen wichtigen Bestandteil in der

zukunftsorientierten Herangehensweise unseres Unternehmens dar."



Geplant ist auch die Vernetzung von öffentlichen Bildungseinrichtungen und

ukrainischen Partnern, um Know-how zu PV- und Batteriespeicherlösungen für den

Solarenergiesektor in der Ukraine verfügbar zu machen.



Die DEG ist seit 1996 in der Ukraine tätig. Sie berät und unterstützt ihre

Kunden seit Beginn des Krieges fortlaufend. Anlässlich der

Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz in Berlin Mitte Juni sagte sie ein weiteres

Vorhaben im Bereich Erneuerbare Energien zu: Sie stellt der GOLDBECK SOLAR

Gruppe eine ImpactConnect-Finanzierung in Höhe von 5 Mio. EUR für die

Entwicklung von Solarparks in der Ukraine bereit.



