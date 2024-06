24. Juni 2024. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die dritte Kernbohrung auf dem Gelände des Salzprojekts Robinsons River (das „Projekt“) eingeleitet hat. Das Projekt befindet sich in der Nähe der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland & Labrador. Die Bohrungen werden von den Firmen Forage FTE Drilling („FTE“) und Major Drilling International Inc. („Major Drilling“) mit Unterstützung und unter der Aufsicht von RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), dem beratenden Partner des Unternehmens, durchgeführt. RESPEC ist Marktführer in der Planung, Entwicklung und dem Betrieb von unterirdischen Kavernenspeichern.

Das Unternehmen hat in enger Zusammenarbeit mit RESPEC und den Bohrunternehmen ein noch umfassenderes und solideres Bohrlochdesign und Bohrprogramm für die dritte Kernbohrung entwickelt. Das Unternehmen war zunächst davon ausgegangen, im Mai 2024 mit den Bohrungen beginnen zu können. Aufgrund der für das dritte Kernloch geplanten umfangreicheren Bohrungen war allerdings die Einreichung eines zusätzlichen „Antrags auf Explorationsgenehmigung“ (Application for Exploration Approval) erforderlich. Dieser wurde vom Unternehmen am 19. April 2024 eingereicht und schließlich am 31. Mai 2024 vom Department of Industry, Energy and Technology der Provinz Neufundland & Labrador genehmigt.

Das Unternehmen plant, ein Bohrloch bis in eine Gesamttiefe von 1.000 Metern abzuteufen und wird dazu ein kombiniertes Verfahren anwenden, dass aus Umkehrspülbohrungen und Diamantbohrungen besteht. Ziel dieser Bohrungen ist es, die Tiefe der Salzstrukturen zu bestätigen und die geologischen und geochemischen Eigenschaften der Salzstrukturen sowie des übrigen Gesteins zu erkunden. Zusätzlich zu den von RESPEC durchzuführenden Untersuchungen der Kernproben aus den Bohrungen samt Datenerfassung wird das Unternehmen auch der University of Alberta Kernproben für Wasserstoffversuche und Probenahmen zur Verfügung stellen. Am 29. April 2024 erhielt das Kooperationsprojekt zwischen Vortex und der University of Alberta mit dem Titel „Field Trial of Hydrogen Storage in Canadian Domal and Bedded Salts“ (Feldversuch zur Wasserstoffspeicherung in kanadischen Salzstöcken und flach lagernden Salzschichten) eine Zuwendung aus dem „Alberta Innovates Funding“-Programm in Höhe von 1,2 Millionen Dollar.