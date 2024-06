NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Es gehe, was die Aktien europäischer Banken betreffe, derzeit alles um die Wahlen in Frankreich am 30. Juni, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Umfragen deuteten darauf hin, dass in der ersten Runde der Parlamentswahlen mit dem Rassemblement National (RN) eine rechtsextreme Partei ein Drittel der Stimmen bekommen könnte. Die derzeitige Unsicherheit rund um diese Wahl sowie deren weiterer Verlauf dürften dafür sorgen, dass sich die Sparströme im Juni/Juli beschleunigten./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 21:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 11,34EUR auf Tradegate (24. Juni 2024, 14:07 Uhr) gehandelt.