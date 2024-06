Firma aus China will in Cuxhaven Windrad-Fundamente produzieren Das Unternehmen Titan Wind Energy aus China will in Cuxhaven künftig Fundamente für Windräder auf See herstellen. Eine endgültige Investitionsentscheidung sei getroffen worden, teilte Titan Wind Energy am Montag mit. Bis zu 300 Millionen Euro sollen …