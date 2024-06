Die Claims des Grundstücks Clear Creek grenzen an Sitkas straßenzugelassenes Goldprojekt RC, das sich etwa 100 Kilometer östlich von Dawson City, Yukon, befindet und den südlichen Teil des Intrusionskomplexes Clear Creek umfasst.

"Wir sind beeindruckt von den Explorationserfolgen, die Sitka auf seinem RC-Goldprojekt vorweisen kann", sagte John McConnell, President und CEO von Victoria. "Die Kombination des RC-Goldprojekts mit Victorias Clear-Creek-Grundstück konsolidiert dieses neue Goldlager im Yukon. Sitka verfügt über ein starkes Explorationsteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im Yukon. Wir erwarten, dass Sitka weitere Erfolge bei der Exploration des kombinierten Projekts haben wird und Victoria als bedeutender Sitka-Aktionär davon profitieren wird."

Transaktionsbedingungen

Gemäß der Kaufvereinbarung gab Sitka an Victoria insgesamt 21.843.401 Stammaktien am Kapital von Sitka (die "Aktien") als erste Zahlung aus, was 8 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sitka nach der Ausgabe der Aktien entspricht. Um die Transaktion abzuschließen, ist Sitka verpflichtet, die folgenden zusätzlichen Zahlungen zu leisten (jeweils eine "aufgeschobene Zahlung"):

- 2.000.000 $ bis zum 30. August 2025;

- 3.000.000 $ am oder vor dem 24. Juni 2026 und

- 6.000.000 $ am oder vor dem 24. Juni 2027.

Während der Laufzeit des Kaufvertrags, solange die aufgeschobenen Zahlungen ausstehen, wird Sitka als Betreiber des Grundstücks Clear Creek fungieren und die Kontrolle über dessen Arbeitsprogramm haben. Sitka kann nach eigenem Ermessen jede aufgeschobene Zahlung in bar oder durch die Ausgabe einer solchen Anzahl von Aktien begleichen, die dem Betrag der entsprechenden aufgeschobenen Zahlung entspricht, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der TSX Venture Exchange (der "Börse") (oder einer anderen Börse, an der die Aktien zu diesem Zeitpunkt notiert sind) für die 20 aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum der entsprechenden aufgeschobenen Zahlung, vorausgesetzt jedoch, dass Victoria im Falle einer solchen Aktienausgabe mehr als 19.9 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile führen würde, muss Sitka zunächst (i) die schriftliche Zustimmung von Victoria zum Erhalt dieser Anteile und (ii) die Genehmigung der Aktionäre von Sitka gemäß den Börsenrichtlinien einholen.

