TORONTO, 24. Juni 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - Canada Nickel gibt Unternehmens-Update bekannt und kündigt Darlehensfazilität in Höhe von 15 Millionen US$ mit Auramet International, Inc. an