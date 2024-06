LOS ANGELES, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am Freitag, 21. Juni, gipfelte das einwöchige Pariser Top-Event von Vans in einer Party, die die Energie der Pariser Modewoche, des Go Skateboarding Day und der Fête de la Musique auf legendäre Weise vereinte.

Die von OTW by Vans in Zusammenarbeit mit PLAYLAB, INC. und California Skateparks entworfene großflächige Skate-Bahn war Schauplatz einer Live-Skate-Ausstellung, die die unkonventionelle Kunst der Skating-Kultur würdigte. Das Vans Skate Team aus der ganzen Welt, darunter Efron Danzig, Curren Caples, Mami Tezuka, Tania Cruz, Elijah Berle, Diego Todd, Martino Cattaneo, Stafhon Boca, Anthony Van Engelen, Rowan Zorilla, Hugo Westrelin und Willow Voges Fernandes, jammten den ganzen Abend auf der Installation. Auf dem Gipfel des Montmartre, einem schachbrettartigen DJ-Podium mit Blick auf Paris, traten Kaytranada, Venus X, Busy P und Tatyana Jane auf, und JUSTICE legte als Headliner ein DJ-Set auf.

Neben Drieke Leenknegt, globale Marketingleiterin von Vans, Ian Ginoza, Vizepräsident, Kreativdirektor für OTW by Vans, und Steve Van Doren, Vans-Markenbotschafter und Sohn des Gründers, waren unter anderem Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Dev Hynes, Bella Poarch, Meadow Walker, Omar Apollo, Jonathan Anderson, Danielle Haim, Fai Khadra, Haze Khadra, Christina Paik, Kim Shui, Moses Sumney, Malick Bodian, Haider Ackermann, Ross Lynch, Devyn Garcia, Yumi Nootenboom, Alva Claire, Rocky Xu, Benji B, Pierce Abernathy, Mike Eckhaus, und Sam Richardson.

Die Veranstaltung am Sacré-Coeur erweckt den innovativen Ansatz von OTW by Vans, den anspruchsvollen Ausdruck des Produktdesigns und der Produkterfahrungen von Vans zum Leben, und knüpft an die jüngsten OTW-Erfahrungen an: die Skating-Installation, die von PLAYLAB, INC. in Zusammenarbeit mit Sterling Ruby während der Frieze Los Angeles entworfen wurde.

Anfang dieser Woche, am Dienstag, den 18. Juni, veranstaltete Vans in Paris einen Skate-Jam und ehrte den Skateboard-Pionier Anthony Van Engelen und seinen Einfluss auf die Entwicklung des Schuhdesigns mit der Einführung des AVE 2.0. Es folgte die Eröffnung durch den Markenkurator von Vans und legendären Fotografen Atiba Jefferson: Skate-Fotoausstellung, in Partnerschaft mit Architecture c/o Virgil Abloh️, am Mittwoch, den 19. Juni. Die OTW by Vans Checkered Future bildet den Abschluss dieser Momente und bereitet den Weg für eine neue Art des Geschichtenerzählens, die im Juli startet.