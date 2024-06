Knapp 3 Milliarden aus EU-Emissionshandel für Klimaschutz in Osteuropa Für Klimaschutz-Investitionen fließen knapp drei Milliarden Euro aus dem EU-Emissionshandel in zentral- und osteuropäische Mitgliedsstaaten. Die Europäische Kommission teilte am Montag in Brüssel mit, rund 2,97 Milliarden Euro seien zur …