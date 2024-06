Vancouver, B.C. - 24. Juni 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien mit der Eröffnung des Handels an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") am 24. Juni 2024 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen werden.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Unsere Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index ist ein weiterer stolzer Meilenstein für Calibre und spiegelt den bedeutenden Wert wider, den wir für unsere Aktionäre schaffen, während wir das Unternehmen erfolgreich ausbauen. Wir freuen uns auf das erhöhte Engagement, das breitere Spektrum an potenziellen Investoren, die verbesserte Liquidität und die Handelsflexibilität, die die Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index bieten kann, während wir unsere Strategie umsetzen, um weiterhin langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Über den S&P/TSX Composite Index

Der S&P/TSX Composite Index ist der Leitindex für den kanadischen Aktienmarkt, der breiteste in der S&P/TSX-Familie und bildet die Grundlage für mehrere Unterindizes, einschließlich des S&P/TSX Global Mining Index. Der S&P/TSX Composite Index umfasst die größten und liquidesten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange. Die Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index kann die Beteiligung an der Investorenbasis eines Unternehmens potenziell erweitern, indem sie Investitionen von Indexfonds und ähnlichen Anlageinstrumenten ermöglicht.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

