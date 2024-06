Erklärung der Exekutivdirektorin von Education Cannot Wait, Yasmine Sherif, zum Internationalen Tag der Frau in der Diplomatie

NEW YORK, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Als Frau, als Anwältin, als Mutter, als Beamtin und als Mitglied von #WeTheWomen feiere ich den Internationalen Tag der Frau in der Diplomatie, in der Hoffnung, dass unser Gedenken nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern in kollektives Handeln umgesetzt wird. Frauen bringen Visionen, Führungsqualitäten und Mitgefühl in alle Lebensbereiche ein. Wir sind Wegbereiterinnen, Rebellinnen mit einem Anliegen und Friedensstifterinnen. Wir tragen zur Gestaltung einer Weltordnung bei, die auf universellen Menschenrechten und Werten beruht.