STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen Spar- und Kostendrucks streicht der Südwestrundfunk (SWR) in seinem TV-Programm und plant den Verkauf mehrerer Immobilien. Es geht um Einschnitte in Verwaltung, Produktion, Infrastruktur und Programm, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Montag in Stuttgart mitteilte. So sollen voraussichtlich rund 280 Millionen Euro - also umgerechnet pro Jahr rund 70 Millionen Euro - in den nächsten vier Jahren eingespart werden. In den vergangenen Wochen haben mehrere ARD-Sender, darunter der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), Saarländischer Rundfunk (SR) und Hessischer Rundfunk (HR) Sparpläne bekanntgemacht. Die Sender wollen so auch Geld für den Ausbau des digitalen Angebots freischaufeln. Einige Beispiele, was beim SWR geplant ist:

Immobilienverkauf