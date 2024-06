PAPENBURG (dpa-AFX) - Die kriselnde Meyer Werft in Papenburg ordnet ihre Geschäftsführung neu. Das Management solle schrittweise den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, etwa an die wachsende Geschäftskomplexität und der Verstärkung durch das Restrukturierungsteam um den Sanierer Ralf Schmitz, erklärte Firmenpatriarch Bernard Meyer in einer am Montag veröffentlichen internen Unternehmensmitteilung. "Stück für Stück ziehen wir im nächsten Schritt auch die Formalien nach", erklärte Meyer.

Die im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer sind demnach derzeit Bernd Eikens, Thomas Weigend und Bernard Meyer. Eikens war im Dezember in die Geschäftsführung eingetreten. Eine Umstrukturierung des Managements war von der Werft bereits im vergangenen Jahr angekündigt worden.