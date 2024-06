Hamburg (ots) - ZEIT ONLINE und die pilot Agenturgruppe sind ab sofort

SPACE-Partner von nextMedia.Hamburg. Mit dem Engagement der beiden Unternehmen

erweitert nextMedia die Anzahl der SPACE-Partnerschaften auf zwölf.



nextMedia.Hamburg darf sich zur Jahresmitte über das Engagement zweier

renommierter Hamburger Institutionen freuen.





"Mit großer Begeisterung heißen wir ZEIT ONLINE und die pilot Agenturgruppe imSPACE willkommen! Im SPACE geht es darum, Wissen zu teilen sowie kollaborativesArbeiten und Austausch zu fördern. All unsere Partner bringen unterschiedlichePerspektiven und Kompetenzen mit. Wir möchten diese Vielfalt nutzen, um dieContent- und Technologiebranche weiter voranzutreiben und HamburgsSpitzenposition als Medien- und Digitalstandort weiter auszubauen. Dabei wirduns die Beteiligung der neuen Partner sehr helfen.", Dr. Nina Klaß, Leiterin derStandortinitiative nextMedia.Hamburg.Der SPACE ist ein Innovationsraum, in dem nextMedia.Hamburg als Teil der HamburgKreativ Gesellschaft Unternehmen und kreativ Köpfe aus der Medien- undDigitalbranche zusammenbringt. Die SPACE Partner spielen dabei eine zentraleRolle: Sie können die Räumlichkeiten nutzen und den SPACE sowohl inhaltlich alsauch konzeptionell mitgestalten. Damit tragen sie wertvolle Impulse undRessourcen in die Community."Der SPACE ist ein großartiger Ort, der kreative Köpfe verschiedenster Branchenzusammenbringt und Inspiration und Austausch zu vielfältigen Themen fördert. FürZEIT ONLINE bietet er die ideale Plattform, journalistischen Inhalte, Formateund Verlagsthemen einem breiten und interessierten Publikum zu präsentieren,neue Kontakte zu knüpfen und von der kreativen Energie und dem Know-How deranderen Mitglieder zu profitieren. ZEIT ONLINE freut sich, Teil dieserinnovativen Community zu sein, um gemeinsam den digitalen Wandel mitgestaltenund vorantreiben zu können.", Christian Röpke, Geschäftsführer ZEIT ONLINE."Für mich ist der SPACE mehr als nur ein Arbeitsplatz - es ist ein Ort derInspiration, des Lernens und des Wachstums. Hier gibt es eine perfekte Umgebung,um interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, gemeinsam Ideen zu entwickelnund Learnings auszutauschen. Ob ich an innovativen Projekten arbeite odereinfach nur neue Impulse für meine tägliche Arbeit suche - hier finde ich genaudie Atmosphäre, die ich brauche.", Astrid Waterstraat, Leiterin Personal- undOrganisationsentwicklung pilot.Partner des SPACE sind der Hamburger Carlsen Verlag, die Produktionsfirma undStreamingplattform Rocket Beans Entertainment, die Medienhäuser Ströer und BauerMedia, die Technologiekonzerne Google , Meta und Snap, die Kreativagentur Jungvon Matt, ZEIT ONLINE, die pilot Agenturgruppe sowie die Vereine ARIC(Artificial Intelligence Center Hamburg) und nextReality.Hamburg alsTechnologiekompetenzpartner.Über den SPACEDer SPACE ist das erste europäische Projekt seiner Art - ein über 600 qm großerInnovationsraum, in dem Unternehmen, Innovationstreibende, Start-ups undSelbstständige aus der Kreativ-, Medien und Digitalwirtschaft in den Austauschtreten, um Potenziale zu entdecken, sie kreativ voranzutreiben und gemeinsam zuexperimentieren. Der inhaltliche Fokus liegt auf zukunftsweisenden Lösungen rundum Content, Mediatechnologien und digitalen Geschäftsmodellen. Gefördert wirdder SPACE von dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie derBehörde für Kultur und Medien der Stadt Hamburg. Weitere Informationen zurInitiative unter www.space-hamburg.de (https://space-hamburg.de/der-space/) .Über nextMedia.HamburgnextMedia.Hamburg ist die erste Anlaufstelle und Innovationsförderung für dieHamburger Medien- und Digitalbranche. Ihr Ziel ist es, Hamburgs Spitzenpositionals Medien- und Digitalstandort auszubauen. Dazu fördert die Initiative mitunterschiedlichen (Innovations-) Programmen, Events und Inhalten zukunftsfähigeGeschäftsmodelle an der Schnittstelle von Content zu Technologie.nextMedia.Hamburg wird von der Freien und Hansestadt Hamburg getragen und istTeil der Hamburg Kreativ Gesellschaft. Weitere Informationen zur Initiativeunter https://www.nextmedia-hamburg.de/ .Pressekontakt:Paula LauterbachKommunikationsmanagerinT +49 40 2372435 68M mailto:paula.lauterbach@nextmedia-hamburg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/106987/5808483OTS: Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH / nextMedia.Hamburg