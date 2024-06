Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aachen (ots) - "In den letzten 25 Jahren hat sich Trianel zu einer etabliertenGröße in der Energiewirtschaft entwickelt. Dabei haben wir immer wieder aus denHerausforderungen der Transformation unserer Branche unternehmerische Chancenabgeleitet. Mit unserem Jahresabschluss für das Jahr 2023 bestätigen wir inunserem Jubiläumsjahr unser fokussiertes Wachstum der letzten Jahre und habenerneut ein historisch herausragendes Ergebnis erzielt. Dieses Ergebnis wollenwir nutzen, um unsere Geschäftsfelder Energiehandel und -services sowieProjektentwicklung weiterzuentwickeln und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen",kommentiert Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, dasJahresergebnis 2023 der Stadtwerke-Kooperation Trianel.Trianel erzielte 2023 einen Jahresumsatz von 9,4 Mrd. EUR (Vorjahr: 14 Mrd.EUR). Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 99 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023hat Trianel das dritte Mal in Folge ihr Vorjahresergebnis deutlich übertroffen.Das Vorjahresergebnis von 66,3 Mio. EUR stieg um 49,4 Prozent. Nach Abzug vonSteuern hat Trianel einen Jahresüberschuss von 68,8 Mio. EUR (Vorjahr: 27,6 Mio.EUR) erzielt. "Unseren Jahresüberschuss werden wir mit einer Ausschüttungsquotevon 90 Prozent an unsere Gesellschafter weitergeben und bekräftigen damit das inuns gesetzte Vertrauen. Neben einer attraktiven Rendite von 38 Prozent schaffenwir in einem weiter volatilen Marktumfeld für unsere Gesellschafter undMarktpartner erhebliche Mehrwerte durch die sehr erfolgreiche Bewirtschaftungvon Beschaffungs- und Erzeugungsportfolios. Mit unserer Projektentwicklungschaffen wir darüber hinaus neue Möglichkeiten für attraktive Erneuerbare- undFlexibilisierungsprojekte. Damit tragen wir weiter aktiv zur Transformation desEnergiesystems bei", betont Sven Becker. "Wir bewältigen die volatile undweiterhin nervöse Marktsituation nicht nur für uns gut, sondern unterstützenauch unsere Partner und Kunden dabei, professionell und umsichtig mit denvolatilen Marktsituationen umgehen zu können", so Sven Becker weiter.Die positive Weiterentwicklung von Trianel wird bestätigtDas positive Geschäftsergebnis 2023 übertrifft das Plan-Ergebnis von Trianel inHöhe von 21,4 Mio.EUR um 77,6 Mio. EUR und bestätigt die strategischeWeiterentwicklung des Unternehmens für eine zunehmend durch erneuerbare Energiengeprägte Energiewelt. "Unser Ziel ist es, unser Geschäftsmodell mit dem Fokusauf den Energiehandel, Origination und Energieservices sowie auf die Entwicklung