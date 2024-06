Entwicklung der Indizes

Heute zeigen die wichtigsten Aktienindizes weltweit eine positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.321,93 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,75%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, legt mit einem Anstieg von 1,48% auf 25.702,59 Punkte am stärksten zu. Auch der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Plus von 0,55% auf 14.538,95 Punkte eine positive Tendenz. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, steht bei 3.300,12 Punkten und steigt um 0,30%. Auch in den USA sind die Märkte im grünen Bereich. Der Dow Jones, der bedeutendste US-Index, klettert um 0,88% auf 39.496,40 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steht bei 5.479,96 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,27%. Insgesamt zeigen die heutigen Kursentwicklungen eine positive Stimmung an den Aktienmärkten, wobei der MDAX und der Dow Jones die größten Zuwächse verzeichnen.Die Topwerte im DAX waren Covestro mit einem Anstieg von 5.35%, gefolgt von Siemens Energy mit 3.51% und BMW mit 2.91%.Die Flopwerte im DAX waren E.ON mit keiner Veränderung, gefolgt von SAP mit einem Rückgang von -0.72% und Zalando mit einem Rückgang von -3.55%.Die Topwerte im MDAX waren HelloFresh mit einem Anstieg von 11.61%, gefolgt von Hochtief mit 9.48% und Rational mit 3.81%.Die Flopwerte im MDAX waren CTS Eventim mit einem Anstieg von 0.19%, gefolgt von ENCAVIS mit einem Rückgang von -1.00% und Nemetschek mit einem Rückgang von -2.54%.Die Topwerte im SDAX waren Deutz mit einem Anstieg von 20.51%, gefolgt von SCHOTT Pharma mit 3.95% und Heidelberger Druckmaschinen mit 2.99%.Die Flopwerte im SDAX waren SUESS MicroTec mit einem Rückgang von -3.72%, gefolgt von STO mit -3.98% und ATOSS Software mit einem starken Rückgang von -51.60%.Die Topwerte im TecDAX waren Evotec mit einem Anstieg von 3.78%, gefolgt von Jenoptik mit 2.96% und Carl Zeiss Meditec mit 2.79%.Die Flopwerte im TecDAX waren Nemetschek mit einem Rückgang von -2.54%, gefolgt von SUESS MicroTec mit -3.72% und ATOSS Software mit einem starken Rückgang von -51.60%.Die Topwerte im Dow Jones waren IBM mit einem Anstieg von 2.62%, gefolgt von Apple mit 2.45% und Amgen mit 2.23%.Die Flopwerte im Dow Jones waren The Home Depot mit einem Rückgang von -0.61%, gefolgt von Intel mit -0.76% und Salesforce mit -1.10%.Die Topwerte im S&P 500 waren Schlumberger mit einem Anstieg von 3.53%, gefolgt von Packaging of America mit 3.51% und APA Corporation mit 3.35%.Die Flopwerte im S&P 500 waren Las Vegas Sands mit einem Rückgang von -1.96%, gefolgt von Monolithic Power Systems mit -2.01% und Netflix mit -2.48%.