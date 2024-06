NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 85,80 US-Dollar und damit 56 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 64 Cent auf 81,37 Dollar.

Der schwächere US-Dollar stützte die Ölpreise. Fällt der Dollarkurs, vergünstigt sich Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums, was deren Nachfrage steigen lässt. Auch die überwiegend gute Aktienmarktstimmung übertrug sich auf den Erdölmarkt und ließ dort die Preise nach oben klettern.