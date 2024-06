Frankfurt am Main (ots) - Für den Ausbau der erneuerbaren Energien müssen auch

neue Stromleitungen gebaut werden. Überlandleitungen bedeuten aber meistens

einen Einschnitt in die Natur. Doch Betriebssicherheit und Umweltschutz müssen

sich nicht ausschließen. Um das Trassenmanagement umweltverträglicher zu

gestalten, hat das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) jetzt erstmals

eine Umsetzungshilfe zum ökologischen Trassenmanagement erarbeitet. Als

Fachkreise waren auch der NABU und das Bundesamt für Naturschutz beteiligt. Der

VDE FNN Hinweis Ökologisches Trassenmanagement - Rahmenbedingungen,

Informationsgrundlage für die Trassenpflege. Auch Bestandstrassen, die den

Großteil der Trassen ausmachen, können mit Hilfe des neuen Hinweises

lebenswerter für Tiere und Pflanzen gestaltet werden.



Risiko für Stromversorgung durch zu viel Bewuchs oder umstürzende Bäume





Für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung hat die Leitungs- undBetriebssicherheit oberste Priorität. Es gilt, das Risiko von Stromausfällen zumBeispiel durch umstürzende Bäume zu vermeiden. Beim Trassenmanagementkontrollieren Netzbetreiber die Stromleitungstrassen regelmäßig und pflegen denBewuchs.Maste und Leiterseile müssen zugänglich bleiben, damit Wartungsarbeiten ohneweiteren Aufwand oder sonstige Trassenpflege durchgeführt werden können. ImHavariefall müssen Maste und Leiterseile ohne größeren Aufwand erreichbar sein.Reptilien und Trockenrasen: Licht und Wärme liebende Arten auf der StromtrasseDer neue Hinweis zum ökologischen Trassenmanagement zeigt erstmals auf, wieBetriebssicherheit und Naturschutz Hand in Hand gehen können. Empfohlen werdenMaßnahmen für bestehende Trassen sowie Neu- und Ersatzneubauten. Außerdem wirdder Begriff "ökologisches Trassenmanagement" definiert und vom "konventionellenTrassenmanagement" abgegrenzt. Fallbeispiele, die bereits bei einigenNetzbetreibern umgesetzt sind, werden aufgelistet und als Übersicht zurVerfügung gestellt. Der Beispielkatalog zeigt, wo artenreiche Trassenbiotopegeschaffen werden konnten. Durch gezielte schonende Gehölzentfernung könnenTrassen bewusst so gestaltet werden, dass Lebensräume für Licht und Wärmeliebende Arten entstehen. Eine weitere Möglichkeit ist, niedrige Sträucher undBäume so weit wie möglich stehen zu lassen. In einem Beispiel hat auf einerStrecke von rund zwei Kilometern eine Ziegenherde erfolgreich die jährlichePflege übernommen.Erfolgreiche Naturschutzmaßnahmen dürfen den künftigen Netzbetrieb nichterschwerenVDE FNN Geschäftsführerin Heike Kerber: "Stromtrassen bedeuten immer auchEinschnitte in die Umwelt. Gleichzeitig bieten Trassen Chancen für dieArtenvielfalt. Ökologisches Trassenmanagement fördert die Ansiedlungvielfältiger Arten, schützt Boden und Nützlinge und stellt dieBetriebssicherheit der Leitungen sicher. Für die breite Akzeptanz und Anwendungdes ökologischen Trassenmanagements bei Netzbetreibern kommt es darauf an, dasserfolgreiche Maßnahmen, wie Ansiedlung seltener Arten, nicht den künftigenNetzbetrieb behindern."