Berlin (ots) - Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums hat Alibaba.com - eine

führende globale Plattform für B2B-E-Commerce - heute ein exklusives neues

Angebotspaket vorgestellt, das auf den deutschen Markt zugeschnitten ist. Damit

unterstützt Alibaba.com vor allem kleine und mittelständische Unternehmen bei

der Digitalisierung, um auf internationalen Märkten erfolgreich zu sein.



Beim Flagship-Event "Alibaba Live: Innovation Summit" in Berlin versammelten

sich heute fast 1.000 Teilnehmer, um Möglichkeiten und Herausforderungen

deutscher KMU in Bezug auf den globalen Handel und die digitale Transformation

zu diskutieren. Das von Alibaba.com vorgestellte "European Export and Digital

Transformation Barometer" [1] zeigt, dass die befragten deutschen KMU derzeit

gemischte Gefühle haben: Einerseits blicken sie optimistisch in die Zukunft,

getrieben von exportgetriebenen Wachstumserwartungen. Andererseits nennen sie

viele Herausforderungen, wie den effektiven Einsatz digitaler Lösungen und

künstlicher Intelligenz, wirtschaftliche Unsicherheit, Preiswettbewerb bzw.

steigende Kosten, Fachkräftemangel und die Suche nach strategischen Partnern.







entscheidendes Element für den Erfolg ihres Exports, aber nur 41 % geben an,

bereits vollständig digital zu sein. Der Haupthinderungsgrund für das Zögern ist

die Angst vor zu hohen Kosten im Verhältnis zu den daraus entstehenden

Geschäftsmöglichkeiten. Auch die Herangehensweise an KI-Lösungen ist für

Unternehmen ein sehr heikles Thema. Obwohl über 96 % der Befragten glauben, dass

KI Auswirkungen auf ihren Export haben wird, haben nur 11 % sie in ihrem

Unternehmen implementiert. 18 % der Unternehmen befürchten, hinter

außereuropäische Konkurrenten zurückzufallen, die diese Technologien besser

beherrschen und sie besser nutzen können.



Neue KI-Tools von Alibaba.com erleichtern den Nachholbedarf bei der

Digitalisierung



Die befragten KMU sind sich weitgehend einig, dass sie ihre Exportquoten

deutlich erhöhen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Genau hier setzt

Alibaba.com an und launcht eine Reihe KI-gestützter Lösungen, damit Verkäufer

ihre Sichtbarkeit verbessern und ihr Potenzial ausschöpfen können. Dazu gehören:



- EasyStart Mitgliedschaft - Das überarbeitete Mitgliedschaftsmodell erleichtert

Verkäufern den Einstieg bei Alibaba.com und ermöglicht ab September 2024 eine

3-monatige Testphase für 9 USD anstatt 399 USD.



KI-gestützte Tools wie:



- Smart Product Listing - KI-generierte Produktlistung zur Optimierung von

Schlagworten, Beschreibungen, Titeln, Bildern, Videos und der allgemeinen Seite 2 ► Seite 1 von 2



