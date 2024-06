Frankfurt am Main (ots) - HR-Fachleute betrachten ihre eigenen Fähigkeiten

gerade in den Bereichen als suboptimal, die sie für ihren künftigen Erfolg als

besonders wichtig erachten. Das ist ein Befund der Studie " HR Trends - die

Zukunft der Personalarbeit (https://www.sage.com/de-de/hr-software/hr-trends/) "

von Sage (https://www.sage.com/de-de/) , einem führenden Anbieter spezifischer

KMU-Lösungen für Buchhaltung, Finanzen, Personalmanagement und

Gehaltsabrechnung.



Für die jährlich erscheinende Studie wurden mehr als 1.000 Personalleiter aus

verschiedenen Branchen in den folgenden Ländern befragt: USA, Vereinigtes

Königreich, Deutschland, Südafrika, Kanada, Spanien und Frankreich. 50 Prozent

der Befragten stammten aus kleinen Unternehmen (50-249 Mitarbeiter) und 50

Prozent aus mittelgroßen Unternehmen (250-2.500 Mitarbeiter).







Ausblick auf künftige Entwicklungen", kommentiert Zeinab Lenton, Senior PMM

Manager HR & Payroll bei Sage. "Dabei ist es wichtig, auch zwischen den Zeilen

zu lesen. In diesem Jahr betrachten Personaler die hohe Arbeitsbelastung, eine

niedrige Arbeitsmoral, Burnout von Mitarbeitern und begrenzte Budgets als größte

Herausforderungen. Mit dieser Einschätzung liegen sie sicher nicht falsch.

Allerdings legen die Ergebnisse der Studie nahe, dass die größte Herausforderung

tatsächlich in der Diskrepanz zwischen den vorhandenen und den in Zukunft

benötigten Kompetenzen liegt; eine Diskrepanz, die gleichzeitig eine immense

Chance zur Weiterentwicklung darstellt und - wenn richtig adressiert -

HR-Leadern 'unstoppable' machen kann."



Entwicklungspotenzial in Schlüsselkompetenzen



Die Teilnehmer der Studie betrachten fünf Fähigkeiten bzw. Eigenschaften als

entscheidend für ihren künftigen Erfolg:



1. Kommunikationsfähigkeiten

2. Strategisches Denken

3. Die Fähigkeit, persönliche Beziehungen aufzubauen

4. Problemlösefähigkeiten

5. Selbstvertrauen ("Confidence")



Das Frappierende ist, dass sich nur wenige Personalverantwortliche diese

Fähigkeiten in hohem Maße selbst zuschreiben. Nur jeweils 33 Prozent schätzen

ihre Kommunikationsfähigkeiten, ihr Selbstvertrauen und ihr strategisches Denken

als hochentwickelt ein. 34 Prozent gehen davon aus, dass ihre

Problemlösefähigkeiten sehr gut sind und lediglich 29 Prozent betrachten die

Fähigkeit, persönliche Beziehungen aufzubauen, als ihre Stärke.



Deutsche Personaler unter Druck



Dieser Befund ist besonders alarmierend vor dem Hintergrund, dass

Personalverantwortliche gegenwärtig unter hohem Druck stehen. So arbeiten Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Einer der interessantesten Aspekte unserer jährlichen HR-Studie ist derAusblick auf künftige Entwicklungen", kommentiert Zeinab Lenton, Senior PMMManager HR & Payroll bei Sage. "Dabei ist es wichtig, auch zwischen den Zeilenzu lesen. In diesem Jahr betrachten Personaler die hohe Arbeitsbelastung, eineniedrige Arbeitsmoral, Burnout von Mitarbeitern und begrenzte Budgets als größteHerausforderungen. Mit dieser Einschätzung liegen sie sicher nicht falsch.Allerdings legen die Ergebnisse der Studie nahe, dass die größte Herausforderungtatsächlich in der Diskrepanz zwischen den vorhandenen und den in Zukunftbenötigten Kompetenzen liegt; eine Diskrepanz, die gleichzeitig eine immenseChance zur Weiterentwicklung darstellt und - wenn richtig adressiert -HR-Leadern 'unstoppable' machen kann."Entwicklungspotenzial in SchlüsselkompetenzenDie Teilnehmer der Studie betrachten fünf Fähigkeiten bzw. Eigenschaften alsentscheidend für ihren künftigen Erfolg:1. Kommunikationsfähigkeiten2. Strategisches Denken3. Die Fähigkeit, persönliche Beziehungen aufzubauen4. Problemlösefähigkeiten5. Selbstvertrauen ("Confidence")Das Frappierende ist, dass sich nur wenige Personalverantwortliche dieseFähigkeiten in hohem Maße selbst zuschreiben. Nur jeweils 33 Prozent schätzenihre Kommunikationsfähigkeiten, ihr Selbstvertrauen und ihr strategisches Denkenals hochentwickelt ein. 34 Prozent gehen davon aus, dass ihreProblemlösefähigkeiten sehr gut sind und lediglich 29 Prozent betrachten dieFähigkeit, persönliche Beziehungen aufzubauen, als ihre Stärke.Deutsche Personaler unter DruckDieser Befund ist besonders alarmierend vor dem Hintergrund, dassPersonalverantwortliche gegenwärtig unter hohem Druck stehen. So arbeiten