PEKING und BRIDGEWATER, New Jersey, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals (Gan & Lee, Shanghai Stock Exchange: 603087) stellte die Ergebnisse der klinischen Phase-1b/2a-Studie des unabhängig entwickelten, Glucagon-ähnlichen Peptide-1-(GLP-1-)Rezeptoragonisten GZR18 Injection für eine adipöse/übergewichtige Population in China sowie die Ergebnisse zweier weiterer präklinischer Studien zu innovativen Insulinen im Rahmen von Posterpräsentationen bei den 84. Scientific Sessions der American Diabetes Association (ADA) vor.

Diese randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Phase-1b/2a-Dosiseskalationsstudie untersuchte die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit von GZR18 Injection bei chinesischen Probanden mit Adipositas/Übergewicht nach mehrfacher Verabreichung in einem einmal wöchentlichen (QW) oder zweiwöchentlichen (Q2W) Dosierungsintervall. Insgesamt wurden 36 fettleibige Teilnehmer in die Studie aufgenommen und in einem Verhältnis von 3:1 randomisiert, um eine Dosistitration von 1,5 mg bis 30 mg GZR18 Injection oder ein entsprechendes Placebo über einen Zeitraum von insgesamt 35 Wochen zu erhalten.

Den Ergebnisse der Studie zufolge erzielt GZR18 Injection bei fettleibigen chinesischen Probanden eine bessere Wirksamkeit als Placebo in Bezug auf die Gewichtsreduktion. Nach 35 Behandlungswochen betrug die mittlere Gewichtsveränderung gegenüber dem Ausgangswert in der GZR18 QW-Gruppe -16,5 kg (95 % KI: -19,9 kg, -13,1 kg). Die Placebo-bereinigte mittlere prozentuale Gewichtsveränderung gegenüber dem Ausgangswert betrug -18,6 % (95 % KI: -25,5 %, -11,6 %). Obwohl es sich nicht um eine Kopf-an-Kopf-Studie handelte, übertraf die gewichtsreduzierende Wirkung von GZR18 im Vergleich zu den veröffentlichten Daten zur Gewichtsreduktion durch ähnliche Produkte, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, Semaglutid und das auf den Dual-Incretin-Rezeptor abzielende Tirzepatid bei ähnlicher Studiendauer. In der GZR18 Q2W-Gruppe betrug die mittlere Gewichtsveränderung gegenüber dem Ausgangswert -11,3 kg (95 % KI: -15,4 kg, -7,2 kg). Die Placebo-bereinigte mittlere prozentuale Gewichtsveränderung gegenüber dem Ausgangswert betrug -13,5 % (95 % KI: -21,0 %, -6,0 %).