Seite 2 ► Seite 1 von 5

New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute bekannt,dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seines Portfoliounternehmens Eviosys(das "Unternehmen") an Sonoco Products Company ("Sonoco", NYSE): SON), ein inHartsville, South Carolina, ansässiges, weltweit führendes Unternehmen imBereich hochwertiger nachhaltiger Verpackungen, für 3,615 Milliarden Euro (ca.3,9 Milliarden US-Dollar) getroffen hat. Sonoco hat die Möglichkeit, unterbestimmten Umständen bis zu 200 Millionen Dollar des Kaufpreises in Form vonSonoco-Aktien zu zahlen. Die Transaktion soll bis Ende 2024 abgeschlossen werdenund steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der erforderlichenBetriebsratskonsultationen und des Erhalts der erforderlichen behördlichenGenehmigungen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen.Eviosys ist ein weltweit führender Anbieter von Metallverpackungen, derLebensmitteldosen und -deckel, Aerosoldosen, Metallverschlüsse undWerbeverpackungen herstellt, um die Produkte von Hunderten von Verbrauchermarkenzu schützen. Eviosys ist der größte Hersteller von Lebensmitteldosen aus Metallin der EMEA-Region und beschäftigt über 6.300 Mitarbeiter in 44Produktionsstätten in 17 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Eviosysist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit mit einemProduktportfolio, das vollständig aus unendlich wiederverwertbarenMetallverpackungen besteht, und einer branchenführenden Leistung in einembreiten Spektrum von Nachhaltigkeitskriterien.KPS gründete Eviosys, um das EMEA Lebensmittel- undVerbraucherverpackungsgeschäft von Crown Holdings, Inc. ("Crown", NYSE: CCK) imAugust 2021 im Rahmen einer hochkomplexen globalen CorporateCarve-out-Transaktion zu übernehmen. Crown behielt einen Anteil von 20 % anEviosys. KPS hat ein erfahrenes Managementteam unter der Leitung vonGeschäftsführer Tomás López zusammengestellt, um die Umwandlung von Eviosys ineines der größten und profitabelsten Verpackungsunternehmen Europas zu leiten.In weniger als drei Jahren hat KPS in Zusammenarbeit mit dem Management Eviosyserfolgreich in ein völlig unabhängiges und wesentlich profitableres Unternehmenumgewandelt, das sich auf Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit konzentriert.KPS und das Managementteam von Eviosys haben die strategische Position und dieWettbewerbsfähigkeit von Eviosys strukturell verbessert, was zu einerVerbesserung der Rentabilität um ca. 50 % in weniger als drei Jahren nach derÜbernahme durch KPS führte. KPS investierte fast 225 Millionen Euro inInvestitionen und beträchtliche Ressourcen, um einen umfassenden Plan zur