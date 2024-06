Aktien New York Schluss Dow im Aufwind - Nvidia-Kursrutsch trübt Tech-Stimmung An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Montag an seine gute Vorwoche angeknüpft und weiter zugelegt. Inzwischen notiert er wieder auf dem Niveau von Ende Mai. Im Technologiebereich drückte die beschleunigte Talfahrt der Aktien von …