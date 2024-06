Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine globale Marke für

Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, feiert seine dritte Partnerschaft

mit der UEFA Europameisterschaft(TM) in Folge und veranstaltet eine Reihe von

Offline-Aktivitäten zur Einbindung der Fans, bei denen die Display-Technologie

des Unternehmens vorgestellt und Fans auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches

Erlebnis geboten wird.



Während die Spannung rund um die UEFA EURO 2024(TM) steigt, tauchen Fußballfans

weltweit in die aufregenden Spiele ein. Hisense steht an vorderster Front, wenn

es darum geht, diese Begeisterung zu wecken, und hat offiziell eine Reihe von

Aktivitäten für Fans vor Ort ins Leben gerufen. Dazu gehören die "BEYOND

GLORY"-Tour, die Fanzone, die "BEYOND GLORY"-Wandbildkampagne und die

kommerziellen Ausstellungsflächen, die in den Austragungsstädten der

Meisterschaft eine lebendige und ansprechende Atmosphäre schaffen.







szenariobasiertes Erlebnis für die Haushaltsgeräte von Hisense zu schaffen. In

diesen Zonen gibt es Produktausstellungen und interaktive Spiele wie das Hisense

Training Lab, Torwart-Spiel, Samba-Tanzen und Tischfußball. Diese

Fan-Aktivitäten zeigen, dass Hisense entschlossen ist, alles zu geben, und sich

gemäß seinem Slogan "Never Settle for No.2 Globally" niemals mit der weltweiten

Nummer 2 zufrieden gibt.



Die Besucher können auch den Hisense ULED TV U7N, den offiziellen Fernseher der

UEFA EURO 2024(TM), in den Fan-Zonen erleben. Für ein wahrhaft atemberaubendes

Sporterlebnis bietet der Mini LED elegante Dunkelheit und eine überragende

Helligkeit mit einem breiten Spektrum, das jeden Farbton intensiviert. Der

Auto-Low-Latency-Modus und die variable Bildwiederholfrequenz von 144 Hz halten

selbst mit der intensivsten Action Schritt.



Die Fan-Aktivitäten von Hisense verbessern das Erlebnis bei der EURO 2024(TM)

und unterstreichen die Spitzentechnologie sowie das Engagement des Unternehmens,

erstklassige Display-Lösungen anzubieten. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz

2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von

100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Auf dem

europäischen Markt, einer Hochburg der UEFA Europameisterschaft(TM), stiegen die

Hisense TV-Lieferungen im ersten Quartal dieses Jahres um 35,9 % und erzielten

damit einen Rekord in der Branche.



Informationen zu Hisense



Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und

Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024(TM). Laut

Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf

Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal

2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es

hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme

spezialisiert.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2445687/Hisense_Fan_Zone.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bietet-s

pannende-erlebnisse-zur-uefa-euro-2024-mit-immersiven-fan-zonen-302180842.html



Pressekontakt:



Patrick Chen,

patrick.chen@bluecurrentgroup.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/5808683

OTS: Hisense Group





