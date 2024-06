Pressestimme 'Handelsblatt' zum Verhältnis Wirtschaft/Kanzler "Handelsblatt" zum Verhältnis Wirtschaft/Kanzler: "Siegfried Russwurm, Chef des Industrieverbands BDI, versuchte am Montag in Berlin noch zu retten, was zu retten ist in seinem Verhältnis zum Kanzler, lobte dessen Rede. Zuvor allerdings hatte …