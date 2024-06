(In der Meldung vom 24. Juni wird die Gewinngröße im zweiten Satz klargestellt: Bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern rpt. Bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern.)

LEIDEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat wegen einer Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in der Lieferkette bei Geschäftsmaschinen seine Jahresziele gesenkt. Der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen dürfte im laufenden Jahr nun nur noch bei etwa 5,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor hatte das Ziel bei 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro gelegen.