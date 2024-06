Nach dem sauberen Rücklauf des WTI-Rohöl-Futures auf 72,48 US-Dollar Anfang Juni folgte eine steile Rallye, zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts, später an die obere Begrenzung des vorausgegangenen Keils um 80,82 US-Dollar. Nur wenige Tage wurden für eine Konsolidierung in Form einer Seitwärtsbewegung genutzt, die zu Beginn dieser Handelswoche versucht wird, aufgelöst zu werden. Im Erfolgsfall könnte ein weiteres Kaufsignal hervorgehen.

Kursnotierungen über dem Vorwochenhoch von 81,75 US-Dollar würden unmissverständliche Hinweise auf einen Folgeanstieg zunächst an 82,60 und darüber an 84,42 US-Dollar liefern. Entsprechend könnte dieses Szenario für den Aufbau von weiteren Long-Positionen genutzt werden oder aber eine Aufstockung der bestehenden erfolgen. Rücksetzer unter 77,70 US-Dollar würden dagegen zu einem neuerlichen Test der unteren Keilbegrenzung um 75,38 US-Dollar führen. Anhaltspunkte für ein derartiges Szenario liegen derzeit nicht vor, aus dem Kursgeplänkel der letzten Tage könnte aber noch unter Umständen eine Top-Formation hervorgehen.