Technisch hat BMW bereits ein Verkaufssignal durch einen Wochenschlusskurs unterhalb von 90,00 Euro aktiviert, der aktuelle Lauf der Aktie gen Norden kann stellvertretend als gewöhnlicher Pullback nach dem Trendbruch gewertet werden. Außerdem steuert das Wertpapier eine mittelfristige Barriere um 91,96 Euro an, die es dem Papier schweren machen dürfte, in den vorherigen Aufwärtstrend zurückzukehren. Weiterhin liegen deutlich Abwärtsrisiken für das Papier von BMW im Markt. Verlustrisiken zurück auf 79,90 Euro sind allgegenwärtig, dürften aber erst unter den aktuellen Jahrestiefs von 86,54 Euro aktiviert werden. Gelingt dagegen eine Rückkehr mindestens über 94,40 Euro, würde BMW zum einen in den vorherigen Aufwärtstrend zurückkehren und zum anderen sich die Chance auf einen zeitnahen Test des 200-Tage-Durchschnitts (fallend) bei aktuell 98,35 Euro eröffnen. Wegen der politischen Brisanz bleibt ein Investment allerdings ist sehr risikobehaftet, erhöhte Ausschläge in der Aktie sind stark anzunehmen.

Trading-Strategie: