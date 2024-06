In diesem Zusammenhang freut sich HAGAG Development Europe, die exklusive Beteiligung von CBRE Romania an der Vermietungsstrategie des H Știrbei Palace bekannt zu geben – ein historisches Denkmal der Klasse A, das sich im Herzen von Bukarest an der emblematischen Calea Victoriei befindet, eine außergewöhnliche Sichtbarkeit und Exposition aufweist und eines der am meisten erwarteten Einzelhandelsprojekte in der rumänischen Hauptstadt darstellt.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit CBRE, deren hervorragender Ruf und Erfolgsbilanz im Immobilienbereich für sich selbst spricht. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement, Rumänien auf der Landkarte der Luxus-Shopping-Destinationen zu platzieren, und bestätigt das enorme Potenzial des H Știrbei Palace, während sie einen wichtigen Schritt in unserer Strategie markiert, exklusive Marken anzuziehen und den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten", sagte Ana-Maria Nemțanu, Leasing Director bei Hagag Development Europe.

Die ehemalige protokollarische königliche Residenz von Fürst Barbu Știrbei mit ihrer beeindruckenden Geschichte von rund 200 Jahren und ihrer einzigartigen architektonischen Präsenz wird derzeit umfassend restauriert, konsolidiert und renoviert und soll Mitte 2025 der Welt wieder zugänglich gemacht werden. Nach seiner Fertigstellung soll der H Știrbei Palace zu einem Vorzeige-Einkaufszentrum für Luxusmarken in der südosteuropäischen Region werden.

„Der H Știrbei Palace ist das ideale Projekt für Luxusmarken, die eine strategische Präsenz in Europa an einem erstklassigen Standort suchen. Der rumänische Einzelhandelsmarkt hat seine Widerstandsfähigkeit und sein Potenzial in Mittel- und Osteuropa mit bemerkenswerten Ergebnissen unter Beweis gestellt. Unser Ziel ist es, den Știrbei Palace in das Luxus-Einkaufszentrum der Stadt zu verwandeln und die Calea Victoriei wieder zu einer der wichtigsten Handelsadern der Welt zu machen. Wir glauben, dass dieses Projekt wesentlich zur Entwicklung des Luxuseinzelhandelsmarktes in Rumänien beitragen und Bukarests Position als Top-Einkaufsziel stärken wird", sagte Carmen Ravon, Head of Retail Occupiers CEE bei CBRE Romania.