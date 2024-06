FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Dienstag auf leichte Verluste. Nicht zuletzt zu erwartende deutliche Einbußen der Airbus-Aktien dürften den Leitindex Dax im Aufwärtsdrang bremsen. Der Flugzeugbauer hat die Ziele für den Gewinn und die Auslieferungen in diesem Jahr gekappt.

Der X-Dax als Indikator für den Dax gab knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel um 0,6 Prozent auf 18 222 Punkte nach. Damit bleibt der Leitindex vorerst auf Richtungssuche, wenngleich er sich schon ein Stück weit von den Verlusten infolge der politischen Risiken mit Blick auf Frankreich erholt hat. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen etwas schwächer erwartet.