Neben dem klassischen Geschäft, wo Siemens Energy (ENR) aktuell einen Großauftrag aus Saudi-Arabien an Land ziehen konnte, strebt das Management auch eine maßgebliche Rolle in der Energiewende an. Saudi-Arabien beauftragte ENR mit dem Bau von Kraftwerken. In den kommenden Jahren sollen zwei Gasturbinenkraftwerke in dem Wüstenstaat gebaut werden. Die Teilnahme am Prozess der Energiewende erfordert jedoch, dass Siemens Energy bei der Tochterfirma Gamesa einen erfolgreichen Wandel im Bereich der Windenergieanlagen durchführt. Bislang führten Qualitätsprobleme bei Windrädern von Gamesa zu erheblichen finanziellen Belastungen. Vorerst wird sich Gamesa auf die Märkte Deutschland und USA für Onshore-Anlagen fokussieren. Eine Bedingung dafür ist die Behebung der Qualitätsprobleme.

