Goldaktien etwas freundlicher

Tagesbericht vom 25.06.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.326 auf 2.334 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.325 $/oz um 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Wirtschaftsminister Robert Habeck verrechnet sich bei den Kosten für das Erneuerbare-Energien-Gesetz um 8,7 Mrd Euro. Die zusätzliche Belastung entsteht aus den niedrigen Strompreisen an den Börsen und den hohen Vergütungen für die Stromproduzenten. Sie wird sich mit jeder neu gebauten Solaranlage weiter erhöhen und belastet jeden Steuerzahler inzwischen jährlich mit etwa 450 Euro (Gesamter Ausgleich: 19,3 Mrd Euro bei 42,7 Mio Steuerzahlern).



Kommentar: Wenn Sozialisten etwas von Wirtschaft verstehen würden, wären sie keine Sozialisten.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 69.585 Euro/kg, Vortag 69.805 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt nach (aktueller Preis 29,42 $/oz, Vortag 29,54 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.001 $/oz, Vortag 989 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 988 $/oz, Vortag 944 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 86,02 $/barrel, Vortag 85,21 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 0,4 % oder 0,6 auf 138,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Franco-Nevada 1,2 %. Bei den kleineren Werten können Karora 3,2 % und Galiano 3,1 % zulegen. Belo Sun verlieren 10,0 %, Osisko Royalties 5,4 % und I-80 um 4,7 %. Bei den Silberwerten geben Sierra 8,1 %, Minaurum 6,3 % und Guanajuato 5,7 % nach.

