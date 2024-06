Unternehmen in ganz Frankreich setzen auf KI. Der dortige Markt soll zwischen 2024 und 2030 um über 28 % wachsen soll. Entsprechend groß ist der Bedarf bei Unternehmen, unstrukturierte Datenbestände zu erschließen und KI-fähige Daten zu kuratieren. Gleichzeitig gefährdet die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit in Frankreich (das Land mit der fünfthöchsten Zahl an Ransomware-Angriffen) Unternehmensdaten.

Nasuni ist seit 2017 in Frankreich aktiv und verzeichnet eine starke Nachfrage von Unternehmen in ganz Frankreich und Europa nach seiner wegweisenden Datenplattform. Unternehmen nutzen die Lösung von Nasuni, um unstrukturierte Daten in umfangreiche Datenarchive umzuwandeln, KI-Implementierungen im gesamten Unternehmen voranzutreiben und gleichzeitig die Cyber-Resilienz zu stärken und Infrastrukturkosten zu senken. Zu den Kunden von Nasuni zählen bereits neun der 50 französischen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung , darunter Pernod Ricard, TBWA, Colas, Safran, und France Habitation.

" Französische Unternehmen investieren vermehrt in die Cloud-Transformation, um KI-Implementierungen zu beschleunigen und Daten vor Ransomware-Bedrohungen zu schützen", sagt Chris Addis, Vice President Sales, EMEA bei Nasuni. „Unsere Expansion auf dem französischen Markt in den Bereichen Vertrieb, technischer Vertrieb und Partnerschaften spiegelt die wachsende Nachfrage nach der File Data Platform von Nasuni wider, die Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt und ihr Wachstum fördert. Wir freuen uns, dass wir nun in Frankreich die kritische Masse erreicht haben. Dieses schnelle Wachstum zusammen mit dem Wachstum unseres Partnernetzwerks geschieht in einer Zeit, in derwir unser gesamtes Geschäft , in Europa weiter ausbauen."