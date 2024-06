Nachdem die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) noch vor einigen Tagen, und zwar am 14.6.24, oberhalb von 38 Euro notierte, belasteten Gewinnmitnahmen bei den US-Technologiewerten, wie beispielsweise NVIDIA, auch den Kurs der Infineon-Aktie. Im frühen Handel des 25.6.24 notierte die Aktie im Vergleich zum 14.6.24 um 12,5 Prozent tiefer bei 33,25 Euro.

Risikobereite Anleger, die den jüngsten Kurseinbruch der Infineon-Aktie als Übertreibung ansehen und mit einer baldigen – zumindest kurzfristigen - Kurserholung der Aktie rechnen, könnten zur Umsetzung dieser Markterwartung eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen. Mit diesen Produkten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in absehbarerer Zeit wieder ihr Niveau vom 19.6.24 bei 36 Euro erreichen kann.