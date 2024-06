Urteil des LG Tübingen - Online-Casino muss knapp 160.000 € zurückzahlen!

Wann dürfen Online-Glücksspiele in Deutschland angeboten werden?

im vorlegenden Fall vor dem Landgericht (LG) Tübingen hat ein Mann gegen Aspire Global International Ltd. mit Sitz in Malta auf Rückzahlung der Spielerverluste geklagt. Aspire Global bot auf der Internetseite www.slotanza.com diverse Online-Glücksspiele in deutscher Sprache an. Die Seite war von Deutschland aus aufrufbar und die Geschäftsbedingungen für die Spielteilnahme waren auf der Website auf Deutsch gehalten.

Der Glücksspielstaatsvertrag der Länder (GlüStV) regelt in Deutschland das Anbieten von Online-Glücksspielen. Bis zum 1. Juli 1021 war das Betreiben von sogenannten Online-Casinos weitgehend verboten. Seitdem haben Anbieter aber die Möglichkeit, eine Lizenz in Deutschland zu erhalten, sofern sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Doch bislang können nur wenige Online-Casinos eine solche Lizenz vorzeigen.

Verfügt der Anbieter über eine gültige Lizenz?

Auf der Website war ersichtlich, dass der Anbieter über eine EU-Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) verfügt. In Deutschland ist dies aber, jedenfalls während des streitgegenständlichen Zeitraums, keine gültige Online-Glücksspiellizenz. Das bedeutet, dass das Spielangebot illegal ist.

Der in Baden-Württemberg wohnhafte Kläger verlor im Zeitraum von Mai 2020 bis Mai 2023 bei der Teilnahme an diversen Online-Glücksspielen beim Betreiber Aspire Global insgesamt 159.735 €. Er schloss die Spielverträge als Verbraucher ab.

Nun verlangt der Spieler die Rückzahlung seiner verlorenen Einsätze aufgrund des illegalen Spielangebots zurück.

Gericht spricht Spieler die Rückzahlung seiner Verluste zu!

Der Kläger hat wegen der Einnahme der Spielereinsätze ohne gültige Lizenz einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gegen den Anbieter. Es greift § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB wegen der Nichtigkeit des Vertrags zur Teilnahme am Online-Glücksspiel aufgrund des Verstoßes gegen den GlüStV. Die Zahlung des Spieler ist ohne vertragliche Grundlage und somit ohne Rechtsgrund erfolgt.

Das LG Tübingen hat folglich entschieden, dass der Anbieter die unrechtmäßig erhaltene Bereicherung zurückgeben muss. Der GlüStV dient dem Zweck, die Gesellschaft vor übermäßigem Spielen und Spielsucht zu schützen. Dieser wurde jahrelang von den Online-Glücksspielanbietern untergraben, sodass die Gerichte in fast allen Fällen zugunsten des Verbrauchers entscheiden.

Sie wollen auch Ihr Geld zurück?

Spielerverluste können aus den vergangenen zehn Jahren zurückgefordert werden.

