MADRID (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Spaniens hat sich zu Jahresbeginn stärker entwickelt als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid bekannt gab. Eine vorläufige Schätzung wurde um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Im Jahresvergleich fiel das Wachstum mit 2,5 Prozent ebenfalls etwas stärker aus als bisher bekannt.

Verglichen mit dem vierten Quartal 2023, als das BIP um 0,7 Prozent gestiegen war, beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum leicht. Getragen wurde es auch von der Binnennachfrage, zu einem größeren Teil aber von der Auslandsnachfrage.

Spanien ist unter den großen Volkswirtschaften des Euroraums klar am stärksten in das Jahr gestartet. In Deutschland und Frankreich betrug das Wachstum je 0,2 Prozent, in Italien waren es 0,3 Prozent./bgf/mis