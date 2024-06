München (25.06.2024 / IRW-Press) - Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) gibt eine Wertberichtigung für beide Buchberger-Gesellschaften und für die UMS United Mobile Services GmbH ("UMS GmbH") im Jahresabschluss 2023 bekannt. Die Anteile an der Buchberger-Gruppe (Buchberger Baugeräte Handel GmbH sowie Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH) werden von TEUR 15.300 um TEUR 15.200 auf TEUR 100 abgeschrieben.

Die Gründe für diese strategische Entscheidung werden im Folgenden erläutert.

Unsicherheit auch bei Sieg in 2. Instanz

Hinsichtlich der Beteiligung an den beiden Buchberger-Gesellschaften und dem damit verbundenen Rechtsstreit rechnet die UMT AG zwar grundsätzlich mit einem für sie im Ergebnis positiven Urteil in München. Jedoch ist der Zeitpunkt dieser Entscheidung aus heutiger Sicht aber nur sehr schwer einschätzbar. Selbst bei einem positiven Ausgang in der 2. Instanz unterliegt das Engagement weiteren Rechtsunsicherheiten, wie etwa ein Gang zum Bundesgerichtshof. Die Gesellschaften sind heute und für einen nicht absehbaren Zeitraum für die UMT AG nicht verwendbar. Hinzu kommt, dass das Thema insgesamt komplex und schwer zu vermitteln und eine weitere Wartezeit auf eine Gerichtsentscheidung weder Aktionären noch Investoren der UMT AG weiter zuzumuten ist.

Wirtschaftliche Unsicherheit & fehlende Transparenz

So unsicher wie die Rechtslage ist auch die wirtschaftliche Situation der beiden Gesellschaften für die UMT AG nicht transparent. Die UMT AG hat keinen Zugriff auf die beiden Buchberger-Gesellschaften und deshalb keine Einsichtnahme in deren Jahresabschluss oder auf weitere wichtige Informationen wie beispielsweise Planungen, die für eine Bewertung wichtig sind. Diese Umstände sprechen auch für die Abschreibung.

Fehlende strategische Bedeutung

Wie wir bereits kommuniziert haben, wird sich die UMT AG auf digitales und skalierbares Wachstum konzentrieren. Das Geschäftsmodell, wie es mit Buchberger damals verbunden war, entspricht nicht mehr dieser Strategie.

Kapitalmarkt hat Maßnahme eingepreist

Zu guter Letzt hat auch der Kapitalmarkt diese Maßnahme im Kursniveau der UMT AG bereits vollständig vorweggenommen.

Seite 2 ► Seite 1 von 3