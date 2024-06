25. Juni 2024 – Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / Troy Minerals Inc. („Troy“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) berichtet, dass ein Bodenbeprobungsprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen REE-Projekt Lac Jacques in Quebec abgeschlossen wurde. Das Bodenprogramm baute auf der bodengeochemischen Untersuchung von 2023 auf und erweiterte das Probengebiet östlich des Western Grid (und Standort des Bohrprogramms von 2023) sowie östlich des Eastern Grid und folgte dem vermuteten Streichen des Gangs in Richtung der östlichen Anomalie (Abbildung 2).

312 B-Bodenproben wurden gesammelt und werden zur Analyse an ACT Labs geschickt.

„Wir erwarten gespannt die Analyseergebnisse der neuen Bodenproben auf Lac Jacques“, sagte William Cronk, Chefgeologe von Troy Minerals. „Die Bodenproben aus dem letzten Jahr waren außergewöhnlich und mit ihnen konnten wir eindeutig Bohrziele definieren, die wir erbohren können, sobald wir in den kommenden Wochen unsere Bohrgenehmigung erhalten. Dieses Infill-Programm zwischen dem West Grid und dem East Grid wird das Potenzial des REE-Systems weiter zeigen und es uns ermöglichen, uns auf die Erbohrung entscheidender Ziele für ein Anschlussprogramm auf Lac Jacques zu konzentrieren“, fügte er hinzu.

Laut International Energy Agency soll die Nachfrage nach Seltenen Erden bis 2040 drei- bis siebenmal so hoch wie aktuell sein.

„Ohne Zugang zu Seltenen Erden hätten wir die heutige Verbrauchertechnik von Handys, Computerfestplatten, Flatscreen-TVs und E-Autos bis hin zu Verteidigungsanwendungen, wie Laser, Radar, Sonar- und Leitsysteme für Flugkörper, überhaupt nicht“, erklärte Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals.

„Mit China als Hauptproduzenten für Seltene Erden sind manche Länder, darunter Kanada und die USA, immer besorgter, ob der Nachschub an diesen Elementen stabil bleibt. So sehr, dass die kanadische Regierung letzte Woche einen Verkauf von Seltenen Erden im Wert von 3 Mio. Dollar an ein chinesisches Unternehmen an den Saskatchewan Research Council weiterleitete, eine staatliche Körperschaft des Finanzministeriums, die von der Provinzregierung von Saskatchewan überwacht wird“, fügte er hinzu.