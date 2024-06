Was bieten die Sensoren der VS-Produktreihe von Milesight? Die VS-Produktreihe von Milesight umfasst eine Reihe von modernen Sensoren, die speziell für die genaue Zählung von Personen und die Überwachung der Belegungsdichte in Echtzeit entwickelt wurden. Diese Sensoren nutzen hochmoderne KI-Algorithmen und modernste Technologie, um hochpräzise und zuverlässige Daten zu liefern, die sich für unterschiedliche Umgebungen wie Büros, Einzelhandelsflächen, Verkehrsknotenpunkte und Bildungseinrichtungen eignen.

XIAMEN, China, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- In einer Ära, in der datengestützte Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind, ist das Verständnis und die Optimierung der Raumnutzung zu einem zentralen Bedürfnis für Unternehmen, Institutionen und öffentliche Räume geworden. Die Belegungs- und Personenzählsensoren der VS-Produktfamilie von Milesight führen diese Revolution an und bieten hochentwickelte, zuverlässige und präzise Lösungen zur Überwachung und Verwaltung von Personenfluss und Raumnutzung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

Heat Map

Visualisierung von Bewegungstrends mit Heat Maps

Gruppenzählung

Detaillierte Einblicke in das Verhalten und die Einkaufspräferenzen von Kunden

Multi-Device Stitching

Erweiterung des Erfassungsbereichs durch den Einsatz mehrerer Sensoren

Personalerkennung

Identifizierung von Mitarbeitern mithilfe eines reflektierenden Streifens oder eines Schlüsselbands

Erkennung von Erwachsenen/Kindern

Unterscheidung von Erwachsenen und Kindern anhand der Höheneinstellung

Branchenübergreifende Anwendungen:

Firmenbüros

Einzelhandel und Einkaufszentren

Verkehrsknotenpunkte

Erfolgsstorys

Mehr als 1000 Personenzählsensoren fördern das Wachstum in mehr als 700 Einzelhandelsgeschäften Europas

Der Milesight AI ToF Personenzählsensor VS133 wurde erfolgreich in über 700 Einzelhandelsgeschäften in ganz Europa eingesetzt. Dabei wurden mehr als 1000 Geräte installiert. Dieses Projekt richtet sich an eine Vielzahl von Branchen, darunter Bekleidung, Einzelhandel, Schmuck, Kosmetik und mehr. Führende Einzelhandelsmarken wie JOTT, Herno, Hawkers und viele andere haben von dieser Lösung profitiert, indem sie ihre Abläufe effizienter gestaltet und ihre Gesamtperformance gesteigert haben.

Produkt-Highlights

VS135 Ultra ToF Personenzähler

VS351 Mini Al Thermopile Personenzähler

VS360 IR Breakbeam Personenzähler

VS133 Al ToF Personenzählsensor

VS350 Passagen-Personenzähler

VS330 Arbeitsplatz-Belegungssensor

VS121 Al Arbeitsplatz-Belegungssensor

VS34x Tisch- und Sitzbelegungssensor

Die Sensoren der VS-Produktreihe von Milesight für Belegungs- und Personenzählung revolutionieren das Raummanagement. Durch die Bereitstellung präziser Echtzeitdaten ermöglichen diese Sensoren eine bessere Entscheidungsfindung, mehr Sicherheit und höhere Effizienz. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Büro optimieren oder einen großen öffentlichen Bereich verwalten möchten – die VS-Produktreihe von Milesight reicht Ihnen die Tools an die Hand, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Kontakt: iot.sales@milesight.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2441385/Milesight_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revolution-beim-raummanagement-mit-den-belegungs--und-personenzahlungs-losungen-der-milesight-vs-produktfamilie-302181177.html