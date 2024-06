Neues von der Marktbreite

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

die schwache Marktbreite insbesondere an den US-Börsen beklagen wir hier in der Börse-Intern seit Längerem immer wieder. Auch andere Kommentatoren greifen dieses Thema immer wieder auf. In jüngster Zeit gab es einiges Neues dazu, das womöglich für den weiteren Verlauf an den Aktienmärkten entscheidend werden könnte.

Eine Statistik mit Seltenheitswert

So fiel mir folgende Grafik der Citigroup auf: