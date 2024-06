Hier gab es zum Wochenauftakt eine neue Entwicklung: Adnoc hat sein Übernahmeangebot von 60 auf 62 Euro je Aktie erhöht . Offenbar verläuft die Due-Diligence-Prüfung, also der Einblick in Bücher des Spezialchemiekonzerns, zufriedenstellend.

Covestro will auch auf eigenen Beinen stehen können

Auf einer möglichen Übernahme scheinen sich die Leverkusener aber nicht ausruhen zu wollen, das Unternehmen will es zur Not auch allein können. Hierfür hat das Unternehmen am Dienstag ein neues Einsparungsprogramm bekanntgegeben.

Bis Ende 2028 sollen Einsparungen von 400 Millionen Euro im Jahr erreicht werden, davon rund die Hälfte am Standort Deutschland. Auf betriebsbedingte Kündigungen will man aber verzichten und strebt den Abbau von Stellen daher mithilfe von Aufhebungsverträgen und Arbeitszeitreduzierungen an.

Ungeachtet der geplanten Einsparungen bekräftigte Technologievorstand Thorsten Dreier, dass weiter investiert werden soll, auch in die deutschen Standorte. Mit den Einsparungen reagiert das Unternehmen auf die anhaltend zäh verlaufende Erholung in der Chemiebranche nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit.

Deutlicher Abschlag zum Angebotspreis

Das angekündigte Sparprogramm sowie die Verschlankung des Konzerns kommen am Markt gut an. Die Aktie klettert am Dienstag weiter und legt knapp 2 Prozent zu, nachdem Covestro bereits am Montag gefragt war und sich nach einem Plus von 5,1 Prozent dem neuen Angebotspreis von Adnoc näherte.

Aktuell notiert die Aktie bei rund 55 Euro, bis zum Übernahmeangebot von 62 Euro ist also noch ein Aufwärtspotenzial von 13 Prozent vorhanden. Analysten sind für Covestro allerdings deutlich weniger optimistisch und sehen den fairen Wert der Aktie bereits erreicht. Die Konsensschätzung liegt bei 52,93 Euro.

Fazit: Spannende Chance für Anleger

Die noch deutliche Differenz zum Angebotspreis weist darauf hin, dass eine Übernahme vom Markt längst nicht als sicher eingeschätzt wird. Das gilt offenbar auch für das Management von Covestro, das die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auch ohne eine Übernahme des Unternehmens stärken will und dabei auf die Einsparung von Kosten setzt.

Nichtsdestotrotz vereinigt die Aktie gerade Arbitrage-Chancen mit einer charttechnisch aussichtsreichen Lage. Gelingt es der Aktie, die Marke von 55 Euro nachhaltig zu überwinden, winkt eine Ausbruchschance bis zunächst 60 Euro.

Hier kann man sich als Anleger durchaus auch mit einem kurzfristigen Anlagehorizont engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 54,84EUR auf Tradegate (25. Juni 2024, 10:45 Uhr) gehandelt.