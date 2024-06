IHK-Umfrage Maritime Wirtschaft blickt positiver in die Zukunft Die maritime Wirtschaft in Norddeutschland blickt zuversichtlicher in die Zukunft, äußert aber zugleich Sorge um die Rahmenbedingungen. Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord am Dienstag mitteilte, verzeichneten die drei Teilbranchen …