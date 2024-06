Die Entscheidung von Boeing, die Zahlungsmodalitäten zu ändern, ist eine weitere Wendung in dieser komplexen Transaktion. Der Deal erfordert, dass Spirit einige Produktionsanlagen an Airbus ausgliedert. Die Bekanntgabe der Transaktion wird in wenigen Tagen erwartet.

Der finanzielle Druck auf Boeing wächst, da das Unternehmen mit der Krise um den 737 Max und staatlichen Untersuchungen kämpft. Die Übernahme von Spirit AeroSystems würde Boeing mehr Kontrolle über die Qualität der Flugzeugfertigung geben.

Die Änderung der Finanzierung entlastet Boeings knappe Kassen, so Insider gegenüber Bloomberg. Denn Boeing werde in der ersten Hälfte des Jahres 2024 rund 8 Milliarden US-Dollar an Barmitteln verbrauchen. Dies liege an der Verlangsamung der Produktion zur Schulung von Mechanikern und Behebung von Qualitätsmängeln. Ende April verkaufte Boeing Anleihen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar, wodurch sich die Gesamtverschuldung auf 58 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Boeing auf Buy mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Schweizer Großbank UBS hat ebenfalls ihre Einstufung für Boeing auf Buy mit einem Kursziel von 240 US-Dollar bekräftigt. Gavin Parsons kommentierte, dass ein Aktiendeal die Liquidität von Boeing schonen würde. Er schrieb, dass unter einem gemeinsamen Dach mit Spirit AeroSystems eine höhere Qualität zu erwarten sei. Dies wäre eine wichtige Maßnahme, um das Vertrauen der Boeing-Aktionäre, insbesondere in Bezug auf die problematische 737-Max-Reihe, zu stärken. "Ein Aktiendeal würde die Liquidität der Amerikaner schonen", so der UBS-Analyst. "Unter einem Dach winkt höhere Qualität."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

