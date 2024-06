OTS Openbank / Openbank: 4 Milliarden Euro Neu-Einlagen in den vergangenen ... Openbank, die zu 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe, hat in den vergangenen 12 Monaten europaweit 4 Milliarden Euro an neuen Einlagen verzeichnet und damit hinsichtlich des Einlagenvolumen ihre Position als eine der führenden digitalen Banken …