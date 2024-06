Luft nach unten

Sollte die Airbus-Aktie nicht am EMA 200 kehrt machen und mindestens wieder über 150,50 Euro anspringen, müsste von einer Korrekturfortsetzung ausgegangen werden, diesmal auf 121,10 Euro und damit einer wichtigen Horizontalunterstützung bestehend seit Januar 2022 und dem dort befindlichen Aufwärtstrend gestartet in 2020. Genau dieser Bereich würde sich für den Aufbau von strategischen Long-Positionen auf langfristiger Basis anbieten. Auf der Oberseite würde Airbus dagegen die Chance auf einen Anstieg an 162,46 Euro erhalten, sobald der Kurs über 150,50 Euro springt. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung des Kursverlaufs erfolgen. Zweifelsfrei dürfte es nach dem heftigen Rücksetzer zu einer technischen Gegenreaktion zur Oberseite kommen, nur über die Größe darf noch gestritten werden.

Airbus Group SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

