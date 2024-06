DARMSTADT (dpa-AFX) - Beim Darmstädter Merck-Konzern ist erneut ein wichtiger Hoffnungsträger aus dem Pharmageschäft auf dem Weg zur Zulassung gefloppt. Wie der Pharma- und Chemiekonzern am Montagabend mitteilte, werden zwei weit fortgeschrittene Studien bei dem Krebsmittel Xevinapant eingestellt. Der Medikamentenkandidat war für die Behandlung von Kopf- und Halskrebs vorgesehen. An der Börse kam dies nicht gut an.

Am Dienstagvormittag brachen die Papiere um fast 10 Prozent auf knapp 151 Euro ein. Sie rutschten auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Ähnlich schwach zeigten sich im deutschen Leitindex Dax nur die Aktien des Flugzeugbauers Airbus, der seine Jahresziele gesenkt hatte. Der Dax fiel um 1,3 Prozent.