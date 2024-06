Berlin (ots) - Christian Rauch, CEO von Degussa Goldhandel und Aaron Holzhäuer,

Jung-Gründer des Start-Ups Lab2., gaben sich noch am Abend des ersten

Kennenlernens die Hand auf eine bahnbrechende Kooperation. Erste Erfindung der

gemeinsamen Innovationsschmiede: die Degussa Gold Card für jeden. Klingt

ambitioniert und so war die erste Begegnung auch.



Zusammengekommen sind Europas führender Edelmetallanbieter und die jungen

Erfinder bei der Eröffnung der Degussa-Niederlassung am Berliner Gendarmenmarkt

im November 2023. "Auf der Party kamen plötzlich zwei junge Typen auf mich zu,

haben mir eine Zusammenarbeit angeboten und ihre neuesten Prototypen aus dem

3D-Drucker vorgestellt. Ich war erstmal überrascht und hab mich gewundert, wie

die beiden überhaupt reingekommen sind", sagt CEO Christian Rauch.







Kooperation mit dem größten Edelmetallhändler Europas!", sagte Aaron Holzhäuer

zu seinem Kollegen Daniel Marzilger auf der Party. Ideen und Tatkraft haben sich

ausgezahlt, das klassische Unternehmen Degussa und das junge Start-Up sind zu

Kooperationspartnern geworden und präsentieren schon ein halbes Jahr später ein

brandneues Produkt, das der perfekte Wegbegleiter für bestehende und zukünftige

Zielgruppen ist. "Es tut gut, diesen frischen Wind in unseren Räumen zu haben

und zu erleben, wie man Gold auch sehen kann", findet Rauch.



Die Degussa Gold Card hat genau das Format einer Kreditkarte. Wer sie für den

Einstiegspreis von ca. 120 Euro erwirbt (abhängig vom aktuellen Goldpreis), hat

seinen ersten Degussa Goldbarren und genießt das Gefühl, ein Gramm pures

Investmentgold bei sich zu tragen. Und das ist nur der Anfang: Insgesamt passen

acht kleine Goldbarren in das karussellartige Drehrad. Ein wirklich besonderer

Talisman oder auch ein originelles Geschenk.



Lab2. wurde durch ihren Auftritt bei "Die Höhle Der Löwen" bekannt. BeeMyBox,

ein kleiner, einbruchsicherer Safe gegen Diebe von Fahrradzubehör, begeisterte

die Löwen Ralf Dümmel, Georg Kofler und Carsten Maschmeyer. In den kommenden

Monaten soll die Kooperation von Degussa und Lab2. In die nächste Runde gehen -

es bleibt spannend.



Die Degussa Gold Card kann im Degussa Onlineshop, sowie in allen Niederlassungen

erworben werden.



Pressekontakt:



Claudia Fasse

Degussa Goldhandel GmbH

Kettenhofweg 29, 60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49-69-860068 - 0

Mobil 01722108904

Mail: mailto:presse@degussa-goldhandel.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105154/5808806

OTS: Degussa Goldhandel GmbH





"Jetzt machen wir das Beste draus: Wir sprechen mit dem CEO und sorgen für eineKooperation mit dem größten Edelmetallhändler Europas!", sagte Aaron Holzhäuerzu seinem Kollegen Daniel Marzilger auf der Party. Ideen und Tatkraft haben sichausgezahlt, das klassische Unternehmen Degussa und das junge Start-Up sind zuKooperationspartnern geworden und präsentieren schon ein halbes Jahr später einbrandneues Produkt, das der perfekte Wegbegleiter für bestehende und zukünftigeZielgruppen ist. "Es tut gut, diesen frischen Wind in unseren Räumen zu habenund zu erleben, wie man Gold auch sehen kann", findet Rauch.Die Degussa Gold Card hat genau das Format einer Kreditkarte. Wer sie für denEinstiegspreis von ca. 120 Euro erwirbt (abhängig vom aktuellen Goldpreis), hatseinen ersten Degussa Goldbarren und genießt das Gefühl, ein Gramm puresInvestmentgold bei sich zu tragen. Und das ist nur der Anfang: Insgesamt passenacht kleine Goldbarren in das karussellartige Drehrad. Ein wirklich besondererTalisman oder auch ein originelles Geschenk.Lab2. wurde durch ihren Auftritt bei "Die Höhle Der Löwen" bekannt. BeeMyBox,ein kleiner, einbruchsicherer Safe gegen Diebe von Fahrradzubehör, begeistertedie Löwen Ralf Dümmel, Georg Kofler und Carsten Maschmeyer. In den kommendenMonaten soll die Kooperation von Degussa und Lab2. In die nächste Runde gehen -es bleibt spannend.Die Degussa Gold Card kann im Degussa Onlineshop, sowie in allen Niederlassungenerworben werden.Pressekontakt:Claudia FasseDegussa Goldhandel GmbHKettenhofweg 29, 60325 Frankfurt am MainTelefon: +49-69-860068 - 0Mobil 01722108904Mail: mailto:presse@degussa-goldhandel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/105154/5808806OTS: Degussa Goldhandel GmbH