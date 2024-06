Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Ein zentraler Kapazitätsmechanismus könnte bis 2035 genügend Kapazitätszubauunterschiedlicher Technologien anregen (davon zwölf Gigawatt wasserstofffähigeGaskraftwerke) und so zusammen mit der Kraftwerksstrategie die Kapazitätslückeschließen.- Bei Umlage auf alle Stromverbraucher lägen die Kosten bei unter einem Cent proKilowattstunde.- Ausgestaltung des Kapazitätsmechanismus' hat entscheidenden Einfluss aufWirksamkeit, eingesetzte Technologien und Kosten.- Webinar zur Studie am Donnerstag, 27.06.2024, 10:00-11:00 Uhr. Infos undRegistrierung hier (https://auroraer.zoom.us/webinar/register/WN_TeR6vET2R-a8omZOT4Ahlg#/registration)Ein marktbasierter, technologieoffener Kapazitätsmechanismus würde den Ausbauvon mindestens zwölf Gigawatt (GW) an wasserstofffähigen Gaskraftwerken inDeutschland anstoßen. Auch andere Technologien wie Batterien oder flexibleLasten können vom geplanten Kapazitätsmechanismus profitieren. Dadurch leistetdieser - neben der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung - einenentscheidenden Beitrag zum Schließen der durch den Kohleausstieg verursachtenKapazitätslücke. Die jährlichen Kosten für den Kapazitätsmechanismus lägen beiweniger als einem Cent pro Kilowattstunde und damit deutlich unter dem Niveauder früheren EEG-Umlage. Das zeigen Modellrechnungen und Simulationen, die dieEnergiemarktanalysten von Aurora Energy Research durchgeführt haben. Ihr Fazit:Entscheidend für den Erfolg eines Kapazitätsmechanismus' ist seine Ausgestaltungim Detail, bei der sich Deutschland an den erfolgreichen Beispielen andererLänder orientieren sollte.Kapazitätsmechanismen haben in den vergangenen Jahrzehnten weltweit an Bedeutunggewonnen, da sie die Finanzierung von regelbarer Leistung ermöglichen und so dieVersorgungssicherheit im Zuge der Energiewende gewährleisten können. "Je höherder Marktanteil der Erneuerbaren Energien mit ihren niedrigen Grenzkosten wird,desto weniger rentabel ist unter den bisherigen Marktbedingungen der Bau undBetrieb der nötigen regelbaren Kraftwerke", sagt Lars Jerrentrup,Energiemarktexperte bei Aurora Energy Research. "Sie laufen schlicht zu seltenund erzielen in der Regel keine ausreichend hohen Strompreise, um allein aufBasis des Stromverkaufs rentabel zu sein." Hier schafft einKapazitätsmechanismus Abhilfe, in dem die Betreiber zusätzlich für dasBereitstellen regelbarer Leistung vergütet werden. "Gerade einKapazitätsmechanismus mit zentral durchgeführten Auktionen kann für Deutschlandgut funktionieren", sagt Jerrentrup. "Das zeigen sowohl die Erfahrungen anderer