Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg von immowelt zeigt:



- In 76 von 116 untersuchten Stadt- und Landkreisen Süddeutschlands sinken die

durchschnittlichen Kaufpreise binnen eines Jahres

- Angebotspreise in München nahezu konstant (-0,1 Prozent) - Rückgang um bis zu

-11 Prozent im ländlichen Oberbayern

- Sinkende Preise in Stuttgart (-4,9 Prozent), Heidelberg (-4,7 Prozent),

Regensburg (-4,4 Prozent) und Nürnberg (-0,9 Prozent); leichte Anstiege

dagegen in Freiburg (+1,1 Prozent) und Mannheim (+1,3 Prozent)

- Trendwende vor allem in günstigen ländlichen Regionen - stärkste prozentuale

Zuwächse in Landkreisen Kelheim (+7,8 Prozent) und Enzkreis (+6,7 Prozent)







zahlt oftmals deutlich weniger als vor einem Jahr. In der Spitze sind die

Angebotspreise um -11 Prozent gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse

von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen

(75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in ausgewählten

Stadt- und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg untersucht wurden.

Eigentumswohnungen haben sich demnach in 76 von 116 untersuchten Kreisen binnen

eines Jahres vergünstigt.



"Die Situation für Immobilienkäufer hat sich zuletzt deutlich verbessert", sagt

immowelt Geschäftsführer Felix Kusch . "Im Süden Deutschlands sind die

Immobilienpreise ebenso wie im Rest des Landes vielerorts spürbar gesunken. Die

Bauzinsen haben sich zuletzt zwar leicht erhöht, liegen aber deutlich unter

ihrem Höchststand aus dem vergangenen Jahr. In der Folge belebt sich der

Immobilienmarkt langsam. In den ersten süddeutschen Kreisen kommt es sogar

bereits wieder zu Preisanstiegen."



Kaufpreise in München nahezu konstant - Rückgänge im Umland



Das mit Abstand teuerste Pflaster für Immobilienkäufer ist nach wie vor München

. Für eine Bestandswohnung in der Isarmetropole, die in den 1990er-Jahren erbaut

wurde, muss man aktuell mit durchschnittlich 8.128 Euro pro Quadramteter

rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Münchner Angebotspreise somit nahezu

konstant geblieben - der Rückgang beträgt ledglich -0,1 Prozent .



Im Münchner Umland ist es in hingegen zu stärkeren Preisrückgängen gekommen: Im

Landkreis Starnberg (6.598 Euro) haben die Quadratmeterpreise von

Bestandswohnungen binnen eines Jahres um -9,5 Prozent nachgegeben. In den

Landkreisen Dachau (5.489 Euro; -7,1 Prozent), München (6.675 Euro; -4,6

Prozent) und Erding (4.669 Euro; -4,3 Prozent) kostet Wohneigentum aktuell Seite 2 ► Seite 1 von 3



Wer derzeit eine Eigentumswohnung in Bayern oder Baden-Württemberg kaufen will,zahlt oftmals deutlich weniger als vor einem Jahr. In der Spitze sind dieAngebotspreise um -11 Prozent gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analysevon immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen(75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in ausgewähltenStadt- und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg untersucht wurden.Eigentumswohnungen haben sich demnach in 76 von 116 untersuchten Kreisen binneneines Jahres vergünstigt."Die Situation für Immobilienkäufer hat sich zuletzt deutlich verbessert", sagtimmowelt Geschäftsführer Felix Kusch . "Im Süden Deutschlands sind dieImmobilienpreise ebenso wie im Rest des Landes vielerorts spürbar gesunken. DieBauzinsen haben sich zuletzt zwar leicht erhöht, liegen aber deutlich unterihrem Höchststand aus dem vergangenen Jahr. In der Folge belebt sich derImmobilienmarkt langsam. In den ersten süddeutschen Kreisen kommt es sogarbereits wieder zu Preisanstiegen."Kaufpreise in München nahezu konstant - Rückgänge im UmlandDas mit Abstand teuerste Pflaster für Immobilienkäufer ist nach wie vor München. Für eine Bestandswohnung in der Isarmetropole, die in den 1990er-Jahren erbautwurde, muss man aktuell mit durchschnittlich 8.128 Euro pro Quadramteterrechnen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Münchner Angebotspreise somit nahezukonstant geblieben - der Rückgang beträgt ledglich -0,1 Prozent .Im Münchner Umland ist es in hingegen zu stärkeren Preisrückgängen gekommen: ImLandkreis Starnberg (6.598 Euro) haben die Quadratmeterpreise vonBestandswohnungen binnen eines Jahres um -9,5 Prozent nachgegeben. In denLandkreisen Dachau (5.489 Euro; -7,1 Prozent), München (6.675 Euro; -4,6Prozent) und Erding (4.669 Euro; -4,3 Prozent) kostet Wohneigentum aktuell